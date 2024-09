Die 302 anwesenden und stimmberechtigten Vereinsmitglieder stimmten mit einer deutlichen Mehrheit von 93 Prozent für die Empfehlung zur Fortsetzung der Berufung im Rechtsstreit mit Polster. Zwei Stimmzettel waren ungültig, fünf Mitglieder stimmten dagegen, und 13 enthielten sich. Das teilte der Chemnitzer FC am späten Freitagabend (20. September) mit. Es war bereits die dritte Mitgliederversammlung in den letzten zehn Monaten und die zweite außerordentliche in diesem Jahr.