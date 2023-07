Aufsichtsratschef Knut Müller ist derzeit der mächtigste Mann beim Chemnitzer FC. Denn der Aufsichtsrat führt auch die Vereinsgeschäfte, weil der Vorstand Anfang Juni komplett zurückgetreten ist. Nun bringen Recherchen von "Sport im Osten" den Aufsichtsratschef in Bedrängnis. Seit 2020 hat Müllers Ehefrau als Maklerin Versicherungen an die CFC-Spielbetriebs-GmbH vermittelt. Seit 2021 auch an den Verein.