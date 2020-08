Jüngstes Beispiel: Die 1:2-Niederlage der Chemnitzer am Mittwochabend (26.08.2020) in Auerbach. Der CFC spielte, beflügelt vom Sachsenpokalsieg am Samstag (22.08.2020) in Eilenburg, Gegner Auerbach in der ersten Halbzeit an die Wand. Nicht weniger als fünf hochklassige Torchancen spielte sich das Team von CFC-Coach Berlinski heraus – und ließ sie allesamt ungenutzt. Was sich in der zweite Halbzeit rächte – der CFC lief immer wieder in Konter lief und verlor kurz vor dem Abpfiff.