Passiert war die neuerliche Verletzung am vergangenen Samstag im Spiel beim Halleschen FC (1:0) ohne gegnerische Einwirkung. Walther war daraufhin in der 28. Minute vorzeitig ausgewechselt worden. "Niclas ist ein Chemnitzer Junge und brennt für den CFC. Die Enttäuschung ist bei ihm aufgrund der schweren Verletzung verständlicherweise riesengroß, da er sich gerade erst von einem Muskelfaserriss zurückgekämpft hatte", wird Sportdirektor Chris Löwe in einer Vereinsmitteilung zitiert.