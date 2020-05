Sportdirektor Armin Causevic von Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein Konzept zur Neustrukturierung der Regionalligen vorgelegt. "Ich habe es am Montag fristgerecht an den DFB gesendet und hoffe, dass es der Verband im Rahmen seines virtuellen Bundestages am 25. Mai als einen von mehreren Diskussionsschwerpunkten berücksichtigen wird", sagte Causevic der "Bild" (Mittwoch).