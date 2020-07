Das zentrale Mittelfeld soll Riccardo Grym verstärken. Der 21-Jährige wurde in der Nachwuchsabteilung von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet. Nach einem halben Jahr in der U19-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach wechselte Grym in die polnische erste Liga zu Wisla Krakau und später zu Wisla Plock. "Riccardo hat sich in den letzten Tagen im Probetraining und im Testspiel am vergangenen Wochenende gut präsentiert. Er hat eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen und brennt darauf, sich nun auch endgültig im Männer-Fußball durchzusetzen", so Causevic.