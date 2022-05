"Robert ist ein schneller und variabler Außenverteidiger mit großem Offensivdrang. Er kennt die Regionalliga Nordost sehr gut und hat seine Qualitäten in den vergangenen Spielzeiten immer wieder unter Beweis gestellt", so CFC-Sport-Geschäftsführer Marc Arnold in einer Pressemitteilung des Clubs. Auch Berger freut sich auf die neue Aufgabe: "In den letzten Jahren war ich oft als Gast hier. Jetzt kann ich es kaum erwarten, mein erstes Heimspiel in diesem tollen Stadion absolvieren zu können und gemeinsam mit der Mannschaft die sportlichen Ziele des Clubs zu erreichen."