Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat Nachwuchsspieler Roman Eppendorfer zum Profi befördert. Wie der Klub am Freitag (3.12.2021) bekannt gab, unterschrieb der Kapitän der U19-Mannschaft bereits am Donnerstag (02.12.2021) einen vorerst bis 2024 datierten Profivertrag beim CFC.

CFC-Geschäftsführer Marc Arnold lobt den 18-Jährigen als "absolute Führungspersönlichkeit in unserer U19-Bundesligamannschaft". Der Mittelfeldspieler durfte in dieser Saison bereits dreimal in der Regionalliga ran. "Während seinen ersten Einsätzen im Profiteam ließ er sich mit seiner ruhigen, unaufgeregten Spielweise nicht von äußeren Einflüssen beeindrucken", wird Arnold in der Pressemitteilung des CFC zitiert.