Nach den beiden 2:0-Siegen über Rostock II und Eilenburg zum Jahresauftakt wartet auf das Team von Cheftrainer Christian Tiffert am Samstag (3. Februar, 13 Uhr, im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) die erste große Bewährungsprobe in der Rückrunde, wenn Eppendorfer und Co. beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter in Greifswald gastieren.