Zudem vermeldete der Klub am Sonntagvormittag (19. Juli) einen weiteren Neuzugang: Innenverteidiger Jovan Vidovic kommt an die Gellertstraße. Der 31-Jährige war zuletzt bei Nord-Regionalligst SV Weiche Flensburg. Mit seinen 1,97 Metern Körpergröße bringt er Gardemaß mit. Über die Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. "Jovan ist ein sehr erfahrener Spieler, der durch seine Körpergröße vor allem im Luftzweikampf enorme Vorteile mit sich bringt. Mit seiner Mentalität und seinen Defensivqualitäten soll Jovan unserer Abwehr weitere wichtige Stabilität verleihen", so CFC-Sportdirektor Armin Causevic.

Vidovic wurde am 6. Januar 1989 in Ljubljana, Slowenien geboren. In seiner bisherigen Karriere wechselte er von seinem Jugendverein NK Domzale zu NK Maribor, wo er unter anderem in der Europa League sowie in der Qualifikation zur Champions League zum Einsatz kam. Später zog es den 1,97 Meter-Mann nach Deutschland. Nach Stationen beim SV Wehen Wiesbaden und dem F.C. Hansa Rostock spielte er beim SV Meppen. Für die Niedersachsen absolvierte er 111 Regional- und Drittligapartien. Im Anschluss wechselte Vidovic nach Schleswig-Holstein, wo er für den SC Weiche Flensburg 08 in der vergangenen Saison 18 Mal in der Regionalliga Nord zum Einsatz kam. Vidovic ist ehemaliger U21-Nationalspieler seines Heimatlandes Slowenien (8 Einsätze).