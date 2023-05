Fußball | Regionalliga Finanzprobleme beim Chemnitzer FC – Verein lässt Verträge auslaufen und verschleiert Defizit

Kurz und knapp teilte der Chemnitzer FC in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend (25. Mai) mit, man werde keinen der zum Saisonende auslaufenden Verträge verlängern. Dadurch muss der Verein zahlreiche gestandene Leistungsträger plötzlich ziehen lassen. Schon in den letzten Wochen wurde klar, dass die "Himmelblauen" sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden könnten. Diese Thematik will der CFC lieber nicht öffentlich ansprechen – dabei ist das finanzielle Loch enorm.