In der offiziellen Mitteilung heißt es unter anderem: "Die in den vergangenen Tagen nahezu eingestellte Kommunikation zwischen den Gremien konnte durch den Austausch wieder aufgenommen werden." An der richtungsweisenden Sitzung am vergangenen Donnerstagabend (1. Juni) hatten die Gesellschafter der CFC Fußball GmbH sowie Vorstand und Aufsichtsrat teilgenommen. Teilnehmer sprachen auf MDR-Nachfrage von einer "angespannten" Sitzung.



"Es war wichtig, alle Fakten transparent auf den Tisch zu legen und unabhängig von Personen klare und schnelle Entscheidungen zu treffen", ließ sich Knut Müller, Vorsitzender des Aufsichtsrates, zitieren. Die Vorwürfe wegen Bereicherung, Vorteilsnahme oder Untreue gegen Polster und ihre Firma Polster Catering, welche das Stadion bewirtet, sowie gegen Marc Arnold seien jedoch laut Klub "gremienübergreifend und übereinstimmend" entkräftet worden. Wie es mit der finanziell schwer angeschlagenen CFC Fußball GmbH weitergeht, soll sich nach MDR-Informationen in der kommenden Woche entscheiden.