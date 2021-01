Caciel startete seine fußballerische Ausbildung beim SV Nersingen und seinem Heimatverein SSV Ulm. 2019 wechselte er zum VfB Stuttgart, wo er in der U19 20 Spiele bestritt und zuletzt in der U21 spielte. Jetzt freut sich der 19-Jährige, „endlich wieder Fußball spielen zu dürfen. Die fußballfreien Monate seit Oktober waren lang für mich. Umso mehr werde ich mich in den kommenden Wochen reinhauen, um zum Re-Start in der Regionalliga Nordost voll da zu sein.