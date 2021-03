"Wir haben heute den gerichtlichen Beschluss bekommen, nach dem wir uns alle gemeinsam so lange gesehnt haben. Die Insolvenz ist beendet. Diese unsägliche Last ist weg. Der heutige Tag wird in die lange Historie des Chemnitzer FC eingehen", wird CFC-Vorstandsvorsitzende Romy Polster in einer Vereinsmitteilung zitiert.