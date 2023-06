In der Saison 20/21 bereitete die Corona-Pandemie vielen Vereinen massive Probleme. Der Chemnitzer FC bekam – wie viele andere Vereine auch – staatliche Hilfen. So wurde das Geschäftsjahr am Ende sogar mit einem Plus von etwas über 200.000 Euro abgeschlossen. Polster Sport Catering nahm am 24. Februar 2021 trotzdem eine Änderung im Catering-Vertrag vor: Für die Saison 2021/22 werde im VIP-Bereich des Regionalligisten das "kulinarische Niveau der 3. Liga" angeboten. Laut Vertrag sollten damit die "Aktivitäten des CFC im Bereich Marketing und Sponsoring" unterstützt werden.



Konkret bedeutete das: Die Preise für Speisen wurden extrem angehoben. Bei den knapp 668 VIP-Plätzen um 50 Prozent (von 10 auf 15 Euro), bei den 147 Logenplätzen um 100 Prozent (von 15 auf 30 Euro). Dazu wurde eine neue Getränkepauschale von 5 Euro eingeführt. Außerdem wird die pauschale Catering-Zahlung an den CFC in Höhe von 1.500 Euro erst ab 2.000 Stadionbesuchern gezahlt. Bei weniger als 2.000 Besuchern wird also gar nichts gezahlt. Die Zusatzzahlung von 1.000 Euro erfolgt erst ab 3.500 Gästen im Stadionbereich, was der CFC beim aktuellen Durchschnitt von 3.354 Zuschauern in der Regel nur zu Topspielen übertrifft. Zum Ende der Saison 2021/22 stand in der Vereinsbilanz ein Minus von 346.000 Euro.