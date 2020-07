Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat ein Spendenkonto eingerichtet, in das Fans und Förderer bis zum 10. August insgesamt 450.000 Euro einzahlen sollen. Dieses Geld fordert Insolvenzverwalter Klaus Siemon, um das Insolvenzverfahren zu beenden. Am Mittwoch hatte sich CFC-Aufsichtratschef Knut Müller sehr optimistisch gezeigt, dass die Summe zustande kommt. Müller sprach bei "Sport im Osten" von einer "Riesenchance" , künftig wieder Herr im eigenen Hause sein zu können.

Nicht klar ist derzeit die künftige Besetzung des Trainerpostens. Trotz des Abstiegs will der Klub den im September 2019 geholten Patrick Glöckner halten, zumal der Hesse auch noch einen Vertrag für die Regionalliga besitzt. Starkes Interesse an Glöckner hat Drittligist Waldhof Mannheim. Laut "Tag24" könnte am Donnerstag (16.07.2020) Glöckners Abschied offiziell verkündet werden. Eigentlich hatte das Thema bereits seit Dienstag vom Tisch sein sollen. Die Zeitung schreibt, dass hinter den Kulissen offenbar um die Ablöse gefeilscht werde. CFC-Sportdirektor Armin Causevic will möglichst noch in dieser Woche mit dem Mannschaftstraining beginnen und braucht dafür natürlich einen Trainer. Er hatte ausgeschlossen, dass Glöckner "für lau" nach Mannheim gehen könne.