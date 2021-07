Die Sperre von drei Meisterschaftsspielen gegen Aschti Osso vom Chemnitzer FC ist mit sofortiger Wirkung erlassen worden. Das teilte der CFC am Montag mit. Zuvor hatte der Regionalligist ein Gnadengesuch gestellt. Das DFB-Sportgericht hatte Aschti Osso im Oktober 2020 wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung für drei Meisterschaftsspiele der A-Junioren-Bundesliga und, bis zum Ablauf dieser Sperre, für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Im Anschluss an diese Entscheidung musste die A-Junioren-Bundesliga der Spielzeit 2020/21 aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden, so dass Osso die Sperre auch mehr als acht Monate nach der Entscheidung bislang nicht ableisten konnte. "Nach Anhörung von DFB-Sportgericht und DFB-Kontrollausschuss konnte dem Gnadengesuch aufgrund der aus der Entwicklung der derzeitigen Corona-Pandemie nach Rechtskraft der sportgerichtlichen Entscheidung resultierenden Härten stattgegeben werden", wird die Entscheidung des DFB in der CFC-Pressemitteilung zitiert.