Nach MDR-Informationen wären die Himmelblauen daher nicht abgeneigt, wenn sich Interessenten für Linksverteidiger Paul Milde sowie die Angreifer Kevin Freiberger und Andis Shala finden würden. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist unsere Planung mit externen Neuzugängen abgeschlossen", erklärt Arnold auf Nachfrage und fügt vielsagend an: "Wenn Spieler von sich aus den Verein verlassen wollen oder sich neue Dinge ergeben, kann sich das nochmal ändern." Die Namen möchte der Klub nicht kommentieren, sie werden aber auch nicht vehement abgestritten. CFC-Sportdirektor Marc Arnold hat noch einiges an Arbeit vor sich. (Archiv) Bildrechte: Picture Point/Gabor Krieg

Erst zwei Neuzugänge beim Chemnitzer FC

Denn der neue Sportvorstand hat gerade mal zwei Verstärkungen präsentieren können. Der flexible Offensivmann Furkan Kircicek (Türkgücü München) und defensive Zentrumsspieler Dominik Pelivan (Energie Cottbus) kommen nach Chemnitz. Doch bei den Westsachsen hatte man sich nach dem mit Platz zehn schwachen Abschneiden der abgebrochenen Regionalliga-Saison durchaus einen größeren Umbruch gewünscht. Das Problem: Arnold muss die fehlerbehaftete Einkaufspolitik seines Vorgängers Armin Causevic ausbaden. Dieser hatte nach dem Drittliga-Abstieg 2020 viele Zwei-Jahres-Verträge abgeschlossen, einige noch bevor mit Daniel Berlinski der Trainer feststand. So ist der Etat für die neue Saison ausgereizt. Dazu wurde im Sachsenpokal-Finale (0:1 gegen Lok Leipzig) die Prämie für den Einzug in den DFB-Pokal verpasst. Darum sitzt Arnold jetzt quasi wortwörtlich in der Vertragsklemme. Furkan Kircicek ist einer von zwei Neuzugängen beim CFC. (Archiv) Bildrechte: Chemnitzer FC / Antal

Shala und Freiberger auf dem Abstellgleis?

Dementsprechend wäre der CFC gesprächsbereit, wenn andere Viertligisten auf eigene Profis zugehen. Vor allem Paul Milde passt scheinbar nicht wirklich ins System. Seine ordentlichen Drittliga-Leistungen in der vorletzten Saison gerieten so in den Schatten. Zuletzt war der gebürtige Pirnaer trotz eines ausgekurierten Bänderrisses im Sprunggelenk beim Sachsenpokal-Finale gegen Lok Leipzig nicht berücksichtigt worden. Auch Andis Shala (aufgrund von Rückenproblemen) und Kevin Freiberger konnten sich in den regionalen Pokal-Partien nicht unbedingt für höhere Aufgaben empfehlen. Deswegen würde Chemnitz Vertragsauflösungen offen gegenüberstehen. Andis Shala (re.) befindet sich beim CFC offenbar auf dem Abstellgleis. (Archiv) Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

Drittliga-Rückkehr aktuell unrealistisch

Fakt: Bisher ist der Traditionsverein gerade angesichts der großen Konkurrenz mit Jena, Cottbus, Lok Leipzig und auch Altglienicke noch nicht so aufgestellt, dass die Rückkehr in den Profifußball realistisch erscheint. Arnold betont: "Erstmal geht es darum, gut in die Saison zu starten. Ziel muss es sein, vorne mitzuspielen." Den Aufstieg will er jedoch nicht als Jahresziel ausrufen, eher über zwei Spielzeiten. Arnolds Begründung: "Wir haben ohnehin eine hohe Erwartungshaltung im Umfeld, da sollten wir den Druck nicht noch erhöhen. Unsere junge Mannschaft ist weiterhin in einem Entwicklungsprozess." Eine Rückkehr in Liga 3 scheint aktuell unrealistisch für den CFC. (Archiv) Bildrechte: Picture Point

CFC baut auf den Nachwuchs