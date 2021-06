In den Pokalspielen stand er zuletzt noch als Amateur auf dem Platz, jetzt hat Max Roscher seinen ersten Profivertrag beim Regionalligisten Chemnitzer FC unterschrieben. Wie der Verein mitteilte, wird der 17-Jährige langfristig gebunden, die genaue Vertragslaufzeit blieb geheim.

Roscher, der als Zwölfjähriger zum CFC wechselte, gilt also großes Talent und trainierte seit Sommer bei den Profis mit. "Er hat die vergangenen Monate genutzt, um sich immer mehr an die körperliche Spielweise im Männerbereich zu gewöhnen", wird Marc Arnold, Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC. Jetzt sei es das Ziel, gemeinsam das Maximum aus seinem Potenzial herauszuholen, so Arnold.