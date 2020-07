Siemon fordert zeitnah 450.000 Euro von der CFC-Spielbetriebs-GmbH. Das ist die Voraussetzung, um im September einen Insolvenzplan einzureichen. Der Verein will die geforderte Summe mit Hilfe einer Spendenaktion bis zum 10. August eingesammelt haben. Knut Müller sieht die jetzige Lage als "Riesenchance, den Verein in eigener Regie fortführen zu können". Die Rückmeldungen stimmten ihn zuversichtlich: "Wir haben sehr sehr positive Signale erhalten. Wir sind sehr, sehr sicher, dass wir es schaffen."

CFC-Trainer Patrick Glöckner Bildrechte: imago images / foto2press

Nichts Neues konnte Knut Müller in Sachen Trainer verkünden: Die Gespräche mit Patrick Glöckner laufen. Er hat noch einen Vertrag bis 2021. Drittligist Waldhof ist an ihm interessiert. Der CFC fordert eine Ablöse, die Mannheim nach aktuellem Stand nicht bezahlen will. Da derzeit erst drei Spieler unter Vertrag steht, wollte Müller noch kein Saisonziel verkünden. Die Sachsen peilen einen Etat von zwei Millionen Euro an. Die 450.000 Euro für das Insolvenzverfahren sind unabhängig vom geplanten Saisonetat und müssen zusätzlich aufgebracht werden.