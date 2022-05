Keller hat in seinem ganzen Leben noch für keinen anderen Verein gespielt. Bereits 2007, im Alter von nur fünf Jahren, begann der gebürtige Chemnitzer im Nachwuchsleistungszentrum des CFC. In der aktuellen Saison etablierte er sich im Regionalligakader und kommt wettbewerbsübergreifend auf bis dato 20 Einsätze. Besonders wichtig war Kellers sehenswerter Führungstreffer vor wenigen Wochen beim mühsamen 2:0-Auswärtssieg im Halbfinale des Sachsenpokals gegen Underdog Motor Wilsdruff. Auch im Viertelfinale in Panitzsch trug sich Keller in die Torschützenliste ein.



CFC-Sportgeschäftsführer Marc Arnold zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung des Eigengewächses: "Mit seinem jungen Alter und Ehrgeiz passt er sehr gut zu unseren gesteckten Zielen. Deshalb bin ich froh, dass wir auch in Zukunft mit seiner Geschwindigkeit und Dribbelstärke im Mittelfeld planen können."