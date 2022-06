Der Chemnitzer FC hat am Montag das Training für die neue Regionalliga-Saison aufgenommen. Dabei begrüßte Cheftrainer Christian Tiffert auch die Neuzugänge, nur Lukas Stagge fehlte wegen einer Handverletzung. Der jüngste dabei ist Abwehrmann Stefan Pribanovic. Der 25-Jährige wechselt vom VfB Germania Halberstadt, wo er seit Januar unter Vertrag stand. Der Österreicher spielte unter anderem für Wacker Innsbruck in der zweiten österreichischen Liga. In Halberstadt absolvierte Pribanovic acht Einsätze. "Wir freuen uns, dass er bereits jetzt bei uns ist, und bedanken uns bei Germania Halberstadt für die frühzeitige Freigabe“, so Sportchef Marc Arnold. Eigentlich hatte der Verteidiger bei Germania noch einen laufenden Vertrag bis 2023.