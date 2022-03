Daniel Berlinski und der Chemnitzer FC gehen nach knapp anderthalb Jahren getrennte Wege. Der Verein will sich zur kommenden Saison auf der Trainerposition neu aufstellen. Um keine Unruhe im Team aufkommen zulassen, habe man sich entschieden, den 36-Jährigen sofort von seinen Aufgaben zu entbinden.

"Die Entscheidung ist mir, gerade aufgrund der letzten Ergebnisse, nicht leicht gefallen. Dennoch müssen wir in unserer Entscheidungsfindung die Gesamtentwicklung über einen längeren Zeitraum berücksichtigen und ohne eine emotionale Verklärung analysieren", erklärte Marc Arnold, Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC.

Angesichts von zuletzt wettbewerbsübergreifend 16 Spielen ohne Niederlage kommt die Entscheidung überraschend, zumal die Mannschaft hinter dem Trainer stand. "Das gesamte Trainerteam macht einen guten Job. Wir können froh sein, dass wir sie haben. Ich hoffe, wir können mit ihnen in die neue Saison gehen", hatte Christian Bickel nach dem 2:0-Sieg gegen Hertha BSC vor zwei Wochen erklärt.

Bis zum Saisonende soll Co-Trainer Christian Tiffert das Team betreuen und auf die Spiele einstellen. Möglich auch, dass er sich bei entsprechenden Leistungen selbst für die Berlinski-Nachfolge in Stellung bringt. Die Suche nach dem neuen Cheftrainer werde mit offenem Ausgang in den kommenden Wochen geführt.

Berlinski wurde nach dem Abgang von Patrick Glöckner zu Waldhof Mannheim im Juli 2020 als neuer CFC-Coach vorgestellt. Während er in seiner dritten Partie durch einen 21:-Erfolg gegen den FC Eilenburg den Sachsenpokal gewinnen konnte und damit in den DFB-Pokal einzog, lief es in der Liga nicht wie gewünscht. Als die Saison nach 13 Spieltagen abgebrochen werden musste, lag Chemnitz auf Rang neun mit 16 Punkten Rückstand auf Meister und Aufsteiger Viktoria Berlin.