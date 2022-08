Nach schwierigen Jahren ist beim Chemnitzer FC eine neue Euphorie entfacht, die Laune ist bestens. Neue Sponsoren wurden an Land gezogen und mit dem großartigen Pokalfight gegen Union Berlin ( 1:2 nach Verlängerung ) machte Chemnitz Werbung in eigener Sache. Gelingt der Start, ist Großes möglich.

Die Berliner erlebten in der Sommerpause einen großen Umbruch. Die Brüder Abdou und Momar Njie traten die Nachfolge von Markus Zschiesche an, der neuer Trainer beim SV Babelsberg 03 wird. Auch 15 Spieler sind weg, sechs davon wechselten zu anderem Regionalliga-Klubs. Die offensiven Ideengeber Tahsin Cakmak und Rico Gladrow folgten ihrem Trainer nach Babelsberg. Die Flügelflitzer Benyas Solomon Junge-Abiol und Fabrice Montcheu zog es zu den Würzburger Kickers. Aleksandar Bilbija (Greifswald) und Jeronimo Mattmüller (Viktoria Berlin) treffen in der Liga ebenfalls auf ehemalige Teamkollegen. Die Neuzugänge kommen zumeist aus der Oberliga. Einzig Keeper Melvin Williams (Lichtenberg 47) und Botond Bach (Altglienicke) waren in der vergangenen Saison in der Regionalliga am Ball.