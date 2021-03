Szene aus dem Regionalligaspiel der beiden Klubs Anfang Oktober 2020. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

"Das Team von Cheftrainer Daniel Berlinski trifft ab 14:00 Uhr im Hauptstadion des Sportforums Chemnitz auf Regionalliga-Konkurrent Berliner AK 07": Dies hat der Chemnitzer FC am heutigen Donnerstag in einer offiziellen Pressemitteilung verlauten lassen und macht damit den nächsten Schritt in der Vorbereitung auf einen möglichen Restart der Regionalliga-Saison.

Weiterhin Spielverbot in Berlin

An sich ist diese Meldung keine große Überraschung, wäre da nicht immer noch das offizielle, durch den Senat der Stadt Berlin verordnete Spielverbot für Vereine aus der Bundeshauptstadt im Berliner Raum. Vom Berliner Fußball-Verband wurde dieses noch einmal bestätigt. Zwar wird beim Athletik Klub ebenfalls schon wieder trainiert, für ein Testspiel müssen die Berliner aber nun den weiten Weg bis nach Sachsen auf sich nehmen. Einen Tag vor der Testspiel-Ankündigung hatte der Berliner AK in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister die Benachteiligungen der Berliner Vereine und die dadurch entstehende Wettbewerbsverzerrung kritisiert: "Während die Konkurrenz der Regionalliga, aus den Nachbarbundesländern, schon fleißig Testspiele bestreitet und sich dadurch einen Vorteil verschafft, müssen wir weiter warten", hieß es darin unter anderem.

Auf MDR-Nachfrage beim BAK, wie dieses Testspiel in Sachsen bei den Verantwortlichen in der Politik ankommt, wollte sich der Verein nicht äußern. Der CFC bestätigte derweil, dass die Partie an offizieller Stelle angemeldet und genehmigt worden sei.

Gespräch mit NOFV-Spielleiter Riemer