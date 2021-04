Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat ein weiteres Testspiel in Vorbereitung auf das anstehende Viertelfinale im Sachsenpokal (01. oder 02. Mai) gegen den VfL Wolfsburg U23 (Regionalliga Nord) mit 1:0 (1:0) gewonnen. Schütze des Goldenen Tor war Tim Campulka in der 38. Minute.

Der CFC trat in dem Test ohne Mittelfeld-Regisseur Christian Bickel an, der nach einem positiven Corona-Test auch das Pokalduell gegen den VfB Auerbach verpassen wird. Stattdessen gab Cheftrainer Daniel Berlinski sieben Talenten aus der U19 Spielzeit.

Die "Himmelblauen", die seit vielen Wochen im Trainingsprozess stehen, lieferten sich mit den jungen Wölfen von der ersten Minute an einen packenden Schlagtausch und hatten früh durch Nils Köhlers Volleyschuss die erste sehr gute Chance (6.). In dem abwechslungsreichen Duell hatten danach beide Teams Chancen zur Führung. Die fiel schließlich, als Wölfe-Keeper Philipp Schulze Simon Roscher im Strafraum foulte und Campulka cool verwandelte.

Auch nach dem Seitenwechsel biss sich die phasenweise zu verspielte VfL-Offensive an den Chemnitzern die Zähne aus - mit einer Ausnahme. In der 52. Minute stand Manuel Polster am langen Pfosten völlig frei, traf aber nur das Außennetz. Wie so oft in Tests ging der Rhythmus durch viele Wechsel etwas flöten, dafür freuten sich am Ende viele U19-Spieler auf beiden Seiten über Spielzeit.