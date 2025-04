Tiffert wurde in der Jugend des Halleschen FC groß, wechselte später in die Nachwuchsabteilung von Tennis Borussia Berlin und gab für TeBe als 18-Jähriger sein Zweitliga-Debüt. In der darauffolgenden Saison feierte Tiffert bei Bundesligist VfB Stuttgart seine Premiere in der Bundesliga. Zwischen 2015 und 2019 spielte Tiffert beim FC Erzgebirge Aue. Seine aktive Karriere ließ er schließlich beim Halleschen FC ausklingen.