Der Coach wurde am Montag (02. September) nach fünf Jahren beim CFC entlassen. Der Ex-Profi war 2019 als Praktikant gekommen, stieg zum Co-Trainer und im März 2022 zum Cheftrainer auf. Ein Nachfolger soll bis zum Heimspiel gegen Chemie Leipzig am 10. September präsentiert werden, am Wochenende im Pokal wird der bisherige Co-Trainer Niklas Hoheneder das Team betreuen. In Irfersgrün darf auch Tobias Müller mitspielen, seine Sperre beschränkt sich auf die Regionalliga.