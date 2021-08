Hiobsbotschaft für den Chemnitzer FC: Wie der Verein am Dienstag mitteilte, fällt Tobias Müller wochenlang aus. Der Mannschaftskapitän hatte sich im Auswärtsspiel bei der BSG Chemie bei einem Pressschlag am Knie verletzt. Weitere Untersuchungen ergaben nun die Diagnos Innenbandanriss.

"Der Ausfall von Tobias wiegt schwer, auch wenn wir aufgrund der Coronafälle in den kommenden Tagen keine Spiele bestreiten können. Tobias ist als Mannschaftskapitän mit seiner Erfahrung und Qualität auch ein wichtiger Faktor in unseren Trainingseinheiten. Wir hoffen, dass er schnell zurückkehrt und wünschen ihm eine schnelle Genesung", so Sportgeschäftsführer Marc Arnold.