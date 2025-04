Über seinen künftigen Verein sagte Stockinger: "Das Stadion und die Unterstützung der Fans sind für einen Regionalligisten einfach beeindruckend, davon konnte ich mich bei den letzten Spielen selbst überzeugen. Auch wenn bis dahin noch etwas Zeit vergeht und ich mich jetzt erst einmal auf den weiteren Saisonverlauf in Berlin konzentriere, freue ich mich schon riesig auf meinen ersten Einsatz im CFC-Trikot."

Stockinger nimmt den elften Kaderplatz des Chemnitzer FC in der neuen Saison ein und soll die Offensive der Sachsen bereichern. Mit aktuell 29 Toren sind die Himmelblauen trotz der schon sieben Treffer von Dejan Bozic immer noch das viertschlechteste Team in der Regionalliga Nordost. CFC-Sportdirektor Chris Löwe erhofft sich mit Blick auf die Offensive viel vom neuen Mann: "Mit Tobias gewinnen wir einen technisch starken und flexibel einsetzbaren Offensivspieler, der uns im letzten Drittel neue Optionen geben wird. Er hat in der 3. Liga bereits wertvolle Erfahrung gesammelt und beim BFC gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann."