An den kommenden Wochenenden stehen für die Mannschaft derzeit zwei Testspiele auf dem Programm, ehe es am Samstag, den 29. Januar im heimischen Stadion an der Gellertstraße gegen den SV Lichtenberg 47 in der Regionalliga Nordost wieder im Punkte geht. Der CFC testet gegen die bayrischen Regionalliga-Teams der SpVgg Greuther Fürth U23 (Samstag, 15. Januar, 13:00 Uhr) und der SpVgg Bayreuth (Samstag, 22. Januar, 13:30 Uhr). Bayreuth ist Tabellenführer in Bayern. Das für den kommenden Sonntag geplante Freundschaftsspiel bei Drittligist FSV Zwickau fiel den dortigen Witterungsverhältnissen zum Opfer. Ein Ersatz wird gesucht.