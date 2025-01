Einen Schritt in die richtige Richtung taten die Chemnitzer bereits mit der Verpflichtung von Fynn Seidel. Der offensive Mittelfeldspieler, der in Chemnitz ausgebildet wurde, kehrt aus Unterhaching zurück und ist voller "Vorfreude auf die kommenden Spiele", wie er im Gespräch mit SPORT IM OSTEN freudig mitteilte. "Ich will wieder Spaß am Fußball haben und hoffe, der Mannschaft helfen zu können."