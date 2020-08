"Mit Okan ist es uns gelungen, einen Spieler mit viel Qualität und Erfahrung im zentralen Mittelfeld zu verpflichten", sagte CFC-Sportdirektor Armin Causevic: "Wir waren bereits im Winter dieses Jahres an ihm dran und sind nun umso glücklicher, dass wir ihn auch für den Neustart in der Regionalliga gewinnen konnten. Er ist sehr ballsicher und kann sowohl die offensive als auch die defensivere Rolle im Mittelfeld spielen."



Kurt, Jahrgang 1995, wurde beim FC St. Pauli ausgebildet. Für die Profis der Hamburger absolvierte er später zehn Spiele in der 2. Bundesliga, ehe er für eine Saison zum niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard wechselte. Im Anschluss schloss sich der Rechtsfuß Fortuna Köln an und bestritt für die Dom-Städter insgesamt 55 Drittliga-Spiele. Nach zwei Jahren in Köln wechselte der Mittelfeldspieler zu Adanaspor, für die er in der letzten Saison in 17 Partien auf dem Feld stand.