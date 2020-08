Beim Chemnitzer FC laufen die personellen Vorbereitungen für die anstehende Regionalliga-Saison weiter auf Hochtouren. Am Donnerstag (6. August) präsentieren die "Himmelblauen" mit Okan Kurt, Isa Dogan und Kevin Freiberger die Neuzugänge zwölf, dreizehn und vierzehn. Für Kurt ist eine Position im zentralen Mittelfeld vorgesehen, Dogan soll das Torwartteam der Sachsen verstärken und Freiberger den Angriff beleben.

CFC-Neuzugang Okan Kurt beim Torschusstraining - Co-Trainer Christian Tiffert schaut ganz genau hin. Bildrechte: imago images/HärtelPRESS

"Mit Okan ist es uns gelungen, einen Spieler mit viel Qualität und Erfahrung im zentralen Mittelfeld zu verpflichten", sagte CFC-Sportdirektor Armin Causevic: "Wir waren bereits im Winter dieses Jahres an ihm dran und sind nun umso glücklicher, dass wir ihn auch für den Neustart in der Regionalliga gewinnen konnten. Er ist sehr ballsicher und kann sowohl die offensive als auch die defensivere Rolle im Mittelfeld spielen."



Kurt, Jahrgang 1995, wurde beim FC St. Pauli ausgebildet. Für die Profis der Hamburger absolvierte er später zehn Spiele in der 2. Bundesliga, ehe er für eine Saison zum niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard wechselte. Im Anschluss schloss sich der Rechtsfuß Fortuna Köln an und bestritt für die Dom-Städter insgesamt 55 Drittliga-Spiele. Nach zwei Jahren in Köln wechselte der Mittelfeldspieler zu Adanaspor, für die er in der letzten Saison in 17 Partien auf dem Feld stand.

Keeper Isa Dogan im Duell mit Tim Campulka. Bildrechte: imago images / HärtelPRESS

Beim türkischen Zweitligisten stand Kurt gemeinsam mit Isa Dogan unter Vertrag. Der 20-jährige Torhüter durchlief nach seiner ersten Station beim SV Viktoria Aschaffenburg die Nachwuchsabteilung der TSG 1899 Hoffenheim. Von der 2. Mannschaft der Kraichgauer wechselte der 1,91 Meter große Torhüter später in die türkische 2. Liga zu Adanaspor. Beim CFC bildet er gemeinsam mit Stammkeeper Jakub Jakubov, Sönke Günther und David Wunsch das Torhüter-Quartett.



"Isa ist ein junger Torhüter, der in Hoffenheim eine sehr gute Ausbildung genossen hat. Er war bereits in den vergangenen Tagen Teil unserer Trainingseinheiten und hat dabei einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir sind uns sicher, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung nehmen wird", erklärte Causevic.

Richtig viel Erfahrung bringt Angreifer Kevin Freiberger mit. Der 31-Jährige, der zuletzt für die Sportfreunde Lotte kickte, sammelte u.a. in Burghausen, Osnabrück, Lotte bei Rot-Weiß Essen oder Bochum II die erfahrung von 79 Drittliga- und 235 Regionalliga-Spielen. In der vergangenen Saison traf er für Lotte in 19 Regionalliga-Spielen neun Mal.



Causevic lobt den Neuzugang in der Pressemitteilung des Vereins: "Mit Kevin ist es uns gelungen einen erfahrenen Spieler für die Offensive zu verpflichten. In den vergangenen Jahren konnte er bereits seine Qualität als Torjäger und Vorbereiter unter Beweis stellen. Seine Schnelligkeit, gepaart mit einem guten Abschluss und viel Willenskraft passt gut in unsere Mannschaft", so der CFC-Sportdirektor. Kevin Freiberger bei seiner Unterschrift in Chemnitz. Bildrechte: Chemnitzer FC/Anta