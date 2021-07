Der Chemnitzer FC lässt nun also auf Worte auch Taten folgen. Anfang Juli hatte der CFC-Anti-Rassismusbeauftragte Martin Ziegenhagen im MDR-Interview gesagt: "Diese Personen sind uns nicht willkommen, die wollen wir nicht haben, nicht im Verein und auch nicht im Stadion." Er äußerte auch die Befürchtung, dass die rechte Szene mobilmachen könnte, um die Meinungsführerschaft in der Südkurve im Chemnitzer Stadion zu beanspruchen.

Nun hat sich die einflussreiche Gruppierung Ultras Chemnitz 99 überraschend deutlich zu Wort gemeldet: "Gemeinsam mit vielen Fanclubs haben wir in den letzten Wochen Gespräche zu den Vorkommnissen in Most geführt. Mit breiter Einigkeit wurde konstatiert, dass sowas wie in Most nicht wieder vorkommen soll. Die Spiele des Chemnitzer FC dürfen nie wieder als Bühne für rechtsextreme Äußerungen missbraucht werden."