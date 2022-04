Der Chemnitzer FC setzt auch in der kommenden Saison auf die Qualitäten von Christian Tiffert als Cheftrainer. Nach Angaben des Regionalligisten wurde der Vertrag mit 40-Jährigen bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Tiffert hatte das Amt am 1. März 2022 zunächst interimsmäßig von Daniel Berlinski übernommen, der damals von den "Himmelblauen" beurlaubt worden war.

In der Pressemitteilung betonte Tiffert, dass er froh sei, dass die Verantwortlichen ihm das Vertrauen entgegengebracht hatten, um "die ersten Schritte als Cheftrainer gehen zu können. Jetzt kommen noch weitere Schritte dazu, und ich bin bereit dafür." Zudem freue er sich, "die sportliche Zukunft des Clubs mitgestalten zu können." Unter der Leitung von Tiffert ging der CFC in neun Punktspielen bislang fünfmal als Sieger vom Platz. Zudem schaffte er mit der Mannschaft den Einzug ins Sachsenpokal-Finale.

Das überzeugte auch Marc Arnold, Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC: "Christian Tiffert besitzt in seiner Ansprache eine klare Struktur und übermittelt zielgerichtet, was er sehen möchte. Damit gibt er seine immense Erfahrung an die Spieler weiter und bringt die Mannschaft geschlossen hinter sich."