"Niclas hat in der laufenden Saison mehrfach bewiesen, welches Talent in ihm steckt. Er ist mit seiner verheißungsvollen Entwicklung ein Paradebeispiel für unsere exzellente Nachwuchsarbeit im Verein. Umso mehr freut es mich, dass es uns gelungen ist, Niclas von unserem gemeinsamen Weg beim CFC zu überzeugen und langfristig an den Verein zu binden", erklärte Marc Arnold, der Geschäftsführer Sport.

Niclas Walther (2. v. li.) gegen Eilenburg Bildrechte: IMAGO / foto2press