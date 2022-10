Der Chemnitzer FC muss vorerst auf Dominik Pelivan verzichten. Der Innenverteidiger zog sich beim Regionalligaspiel gegen Chemie Leipzig am vergangenen Samstag eine Fraktur des rechten Wadenbeins zu und wird in den kommenden Wochen ausfallen. Das teilte der CFC am Dienstag (04.10.2022) mit. Pelivan musste bei der 0:1-Niederlage bereits in der 19. Minute ausgewechselt werden.