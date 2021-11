Wegen einer Schambeinentzündung muss der Chemnitzer FC in den kommenden Wochen auf Außenverteidiger Nils Köhler verzichten. "Ich bin froh, dass der Grund für meine Schmerzen gefunden werden konnte, auch wenn die Diagnose für mich eine längere Ausfallzeit bedeutet. Jetzt gilt es, der Ursache gezielt entgegenzuwirken, um so schnell wie möglich wieder auf den Platz zurückzukehren", so Köhler in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag (11.11.2021).