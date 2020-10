"Wir waren seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Stürmer, der bewiesen hat, dass er eine gewisse Torquote liefern kann. Andis bringt eine große Portion Erfahrung mit sich. Er wird unser Angriffsspiel mit seiner Kopfballstärke und physischen Präsenz verstärken können", wird CFC-Sportdirektor Armin Causevic in der Vereinsmitteilung zitiert.

Shala, der am 15. November 32 Jahre alt wird, kennt die Regionalliga Nordost bestens. Für den FC Carl Zeiss Jena, den BFC Dynamo, den SV Babelsberg und den FC Rot-Weiß Erfurt erzielte er in 180 Partien insgesamt 71 Tore und bereitete weitere 25 Treffer vor. Für den Halleschen FC und den SV Waldhof Mannheim absolvierte der Linksfuß zudem insgesamt 17 Drittliga-Einsätze.

Der Name Shala ist in Chemnitz kein unbekannter. Kujtim Shala, der Vater von Andis Shala, spielte von 1993 bis 1995 für zwei Saisons für den CFC. In der 2. Bundesliga absolvierte er 42 Spiele und erzielte dabei acht Tore für die "Himmelblauen".