CFC-Sportdirektor Chris Löwe lobte in der Mitteilung des Vereins: "Seine körperliche Präsenz und Schnelligkeit, gepaart mit einem großen Herz, passen sehr gut in unser System, das auch künftig von Intensität, Laufbereitschaft und Tempo geprägt sein soll." Grimaldi kommt vom Oberliga-Elften Lupo-Martini Wolfsburg. In der aktuellen Saison kam der Rechtsfuß zu 31 Einsätzen für Wolfsburg und erzielte acht Tore. In seiner Karriere spielte er 107 Mal in der Oberliga Niedersachsen und knipste dabei 17 Mal.