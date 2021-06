Anhänger des Chemnitzer FC haben am Randes eines Testspiels beim FK Banik Most für abscheuliche Szenen gesorgt. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, soll eine Gruppe von Personen mit rechtsradikalen Parolen durch die Straßen von Most gezogen sein. Der Regionalligist hatte am Samstag ein Testspiel bei Banik Most-Sous absolviert und mit 1:0 gewonnen. Im Stadion hatten CFC-Anhänger Bengalos und Nebeltöpfe gezündet.