Nach MDR-Informationen kann das Spiel am Samstag zwischen dem Chemnitzer und dem VfB Auerbach - Stand jetzt - ausgetragen werden. VfB-Torwart Maximilian Schlosser hat keine Quarantäne-Anordnung, wurde per PCR-Test negativ auf Corona getestet. Ein letzter Schnelltest folgt am Nachmittag. Ist auch der negativ, kann gespielt werden.