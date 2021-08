Der Chemnitzer FC musste am 6. Spieltag der Regionalliga Nordost seine zweite Saison-Niederlage hinnehmen und verlor gegen die Hertha Bubis mit 0:1. Und jetzt kommt auch noch die VSG Altglienicke zu dem Sachsen. Die Volkssport Gemeinschaft von Cheftrainer Karsten Heine ist bislang noch ungeschlagen. Das Team strotzt nur so vor Selbstvertrauen - jüngst präsentierte sich die VSG beim noch ungeschlagenen Berliner AK in Top-Form.