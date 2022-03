Für Zickert ist es die Belohnung für solide Leistungen in der laufenden Saison. "Robert ist mit seiner Einstellung und Leistungsbereitschaft ein absolutes Vorbild und eine wichtige Stütze unserer Mannschaft", wird CFC-Geschäftsführer Marc Arnold in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Die Verantwortlichen des Vereins haben mir in den vergangenen zwei Jahren viel Vertrauen geschenkt, vor allem in meiner schwierigen Anfangszeit, die durch zwei schwere Verletzungen geprägt war. Dieses Vertrauen möchte ich weiterhin zurückzahlen", so Zickert, der in der laufenden Spielzeit bislang 22 Spiele in der Regionalliga Nordost sowie zwei Spiele im Sachsenpokal absolviert hat. Dabei führte er die Mannschaft siebenmal als Kapitän aufs Feld.