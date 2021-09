Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC mit Kleinstkader zurück im Training – Luckenwalde-Verlegung angestrebt

Hauptinhalt

Der Chemnitzer FC hat nach siebentägiger Quarantäne mit einem Mini-Kader den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Lediglich sieben Spieler, davon zwei Nachwuchstorhüter, konnte CFC-Cheftrainer Daniel Berlinski am Nachmittag auf dem Trainingsplatz im Sportforum Chemnitz begrüßen, teilten die Sachsen am Montag mit. Die Partie gegen Luckenwalde am Samstag ist mehr als fraglich.