"Sie sind gefährlich bei Flanken, haben Geschwindigkeit in vorderster Linie und spielen ein ähnliches System wie wir. Da wird es spannend zu sehen, wer sich durchsetzt", meint Tiffert vor dem Traditions-Knaller an der Gellertstraße. Beide Teams agieren nämlich gewöhnlich aus einer 3-4-1-2-Formation heraus, werden sich unter dieser Voraussetzungen ziemlich auf den Füßen stehen.

Und das nicht nur in diesem Sinn. Nach der Chemnitzer Nullnummer in Greifswald und der 0:1-Pleite der Berliner im Stadtderby gegen den BAK müssen beide schnell in Form kommen, um den einzigen Platz zur 3. Liga bei der großen Konkurrenz nicht schnell aus den Augen zu verlieren. Tiffert setzt den Gegner auch gleich weiter unter Zugzwang: "Bei den Spielern und allein dem Torjäger, den der BFC hat, muss der Anspruch sein, vorn dabei zu sein." Doch genau mit diesem Unterfangen taten sich die Hauptstädter mit Top-Stürmer Christian Beck zuletzt schwer.