Robert Zickert muss aufpassen, dass er sich wie hier gegen Denis Jäpel und Florian Brügmann nicht zu einer gelbwürdigen Aktion hinreißen lässt. Bildrechte: imago images/Picture Point

Vorteil für den CFC: Die Konkurrenzsituation ist so hoch wie lange nicht. Trainer Daniel Berlinski stellt deshalb klar: "Es wird den ein oder anderen Härtefall geben. Aber das wird uns in Zukunft noch stärker machen." Seine Knallhart-Ansage: "Ob jemand das mag oder nicht, ob er's toll findet, nicht zu spielen, interessiert keine Sau!" Immerhin droht aber fünf Kickern bei der nächsten gelben Karte eine Sperre, so könnte sich die Personalsituation wieder von selbst anders gestalten. Tobias Müller, Robert Zickert, Tim Campulka, Christian Bickel und Lukas Aigner sind betroffen - alles Leistungsträger. Berlinski: "Ich hoffe, sie holen sie sich nicht alle in einem Spiel ab."