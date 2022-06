"Beide Seiten haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt und so wird Christian Beck auch in der kommenden Saison das Trikot unseres BFC Dynamo tragen. Der Torjäger freut sich auf ein weiteres Jahr beim BFC Dynamo und möchte an den Erfolg des vergangenen Jahres anknüpfen", heißt es in der Pressemitteilung.