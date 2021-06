Der langjährige FCM-Angreifer Christian Beck hat einen neuen Verein gefunden. Der 33-Jährige schnürt künftig für den BFC Dynamo seine Fußballschuhe und geht in der Regionalliga Nordost auf Torejagd. Das gaben die Berliner am Dienstagmorgen (15.06.2021) auf ihrer Website bekannt.

"Trotz zahlreicher Angebote aus der 3. Liga und den Regionalligen wird Christian Beck in der kommenden Spielzeit das Trikot unseres BFC Dynamo tragen. Herzlich willkommen im Sportforum!", heißt es in der Pressemitteilung der Berliner. Über die Laufzeit des Vertrages wurde zunächst nichts bekannt.

Beck selbst äußerte sich auf Instagram zu seinem Wechsel nach Berlin: "Hey Leute, das ich nochmal den Verein wechseln muss hätte ich nie gedacht aber ich freu mich jetzt auf die neue Aufgabe beim und mit dem BFC", schrieb der Angreifer an seine Fans. "Ich bin nicht so weit von meiner Familie weg und der Verein hat sich sehr um mich bemüht und mir Wertschätzung entgegengebracht. Ich habe Bock drauf, bin hoch motiviert und freu mich auf das was kommt", begründete der Torjäger seinen Schritt.